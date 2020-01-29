Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов продемонстрировал объятия с женой, телеведущей Ксенией Собчак.

Богомолов и Собчак живут в браке с сентября 2019 года Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram крупным планом обручальное кольцо на фото с супругой, телеведущей Ксенией Собчак. Он позировал, обнимая жену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 28 Янв 2020 в 8:17 PST

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна 2010 года рождения.