Собчак поделилась пляжными снимками сына

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram подборку снимков своего трехлетнего сына Платона, сделанных во время отдыха на Мальдивах.
"Люблю!" – написала Собчак.
На фото мальчик запечатлен лежащим на песке и принимающим солнечные ванны.
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Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.