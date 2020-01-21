"Собчак и маленькие гаденыши". Телеведущая поделилась пляжным фото с сыном

Российская телеведущая Ксения Собчак показала, как отдыхает на Мальдивах с сыном Платоном.

Собчак: А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая? Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике на пляже, с сыном Платоном на руках. Рядом стоит маленькая девочка.

"Картина "Жизнь внесла свои коррективы" или "Собчак и маленькие гаденыши". А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?" – написала Собчак.

Она с сыном отдыхает на Мальдивах.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.