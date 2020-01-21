"Собчак и маленькие гаденыши". Телеведущая поделилась пляжным фото с сыном

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике на пляже, с сыном Платоном на руках. Рядом стоит маленькая девочка.
"Картина "Жизнь внесла свои коррективы" или "Собчак и маленькие гаденыши". А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?" – написала Собчак.
Она с сыном отдыхает на Мальдивах.
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.