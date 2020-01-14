"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок

Российская телеведущая Ксения Собчак показала, как в игровой форме занимается грамматикой со своим трехлетним сыном Платоном.

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram ролик со своим сыном Платоном, в котором мальчик преподает ей урок.

Платон показывает буквы, а Собчак называет их неправильно, после чего мальчик исправляет маму.

"Господи!!! Это самое прекрасное видео ever!!! Ребенку три года и два месяца! Профессор! Образование – это основа, без него потом такое вырастает, что не разгрести", – написала Собчак.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.