Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит

Российская певица Наргиз Закирова заявила, что прекратила сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым, поскольку он потерял к ней интерес как к артисту.

Российская певица Наргиз Закирова в интервью программе "Осторожно, Собчак!", которая выходит на YouTube-канале "Ксения Собчак", рассказала, что у продюсера Максима Фадеева было сугубо потребительское отношение к ней.

"Я не говорила, что он плохой продюсер. Я просто сказала, что этот человек потерял ко мне интерес как к артисту. Мы выступали вместе всего на нескольких мероприятиях, а виделись вообще раз в полгода", – рассказала она о характере их отношений.

По словам исполнительницы, она подписывала контракт с Фадеевым неглядя, поскольку была влюблена в его творчество и одержима его музыкой.

Закирова пожаловалась, что Фадеев не создавал для нее новых песен. Она добавила, что все снимки с Фадеевым, которые он публиковал в соцсетях, были сделаны во время их редких встреч в офисе, и заявила, что у продюсера начались проблемы с психикой.

"У человека что-то с психикой происходит. Мне жалко его. Это была секта!" – сказала Закирова о продюсерском центре Фадеева Malfa.

Наргиз Закирова родилась 6 октября 1971 года в Ташкенте.

В 2013 году она прошла три этапа отбора на американский The X-Factor. Поскольку организаторы не перезвонили ей, отправилась на российский проект "Голос". Она заняла второе место.

С Максимом Фадеевым Закирова сотрудничала с апреля 2014-го по август 2019 года.