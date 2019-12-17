Собчак вместе с сыном побывала на детском празднике

Российская телеведущая Ксения Собчак показала совместные снимки с сыном Платоном.

Собчак: Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду кайфовать на детском дне рождения, я бы плюнула в лицо обидчику Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram совместные фото с трехлетним сыном Платоном.

"Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду кайфовать на детском дне рождения так, как вчера, я бы плюнула в лицо обидчику. Сегодня – кайфую. Жизнь прекрасна. (...) А зло только одно – лизуны", – написала она 16 декабря.

Лизун, или слайм, – это игрушка из вязкого желеобразного материала. На фото баночку с лизуном держит сын Собчак.

Платона Ксения Собчак родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года телеведущая объявила о расставании с его отцом, актером Максимом Виторганом, своим первым супругом.

Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.