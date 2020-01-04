Сын Собчак встал на лыжи

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото своего трехлетнего сына Платона, стоящего на лыжах.
"Лыжник", – написала она.
В комментариях к посту Собчак отметила, что Платон на фото грустный, поскольку не хотел кататься на лыжах.
"Были рыдания: "Мама, не хочу на гору". Но потом он мужественно принял свою судьбу", – рассказала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.