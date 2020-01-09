"Мам, поцелуй меня в пупик". Сын Собчак обратился к ней

Российская телеведущая Ксения Собчак сняла на видео своего трехлетнего сына Платона.

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram ролик со своим сыном Платон, в котором мальчик приближается к камере с поднятым вверх джемпером и оголенным животом.

"Мам, поцелуй меня в пупик", – говорит он.

"Неожиданное желание сына – закон! Или "ребенок ко встрече с Путиным готов!" – написала Собчак.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.