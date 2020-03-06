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Белковский о Собчак: Кто-то боится Кадырова, не зная, что есть люди пострашнее

В интервью изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский назвал профессионалом высочайшего класса мужа телеведущей Ксении Собчак, режиссера Константина Богомолова. Политолог отметил, что, если скажет о режиссере лишнее, ему этого не простят.

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Белковский: Есть и другие страшные люди в РФ
Белковский: Есть и другие страшные люди в РФ
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российская телеведущая Ксения Собчак может быть "пострашнее" главы Чечни Рамзана Кадырова. Такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Станислав Белковский.

Его спросили его мнение о российском режиссере Константине Богомолове, который является мужем Собчак.

"Он, безусловно, профессионал высочайшего класса. Не назвал бы его своим любимым режиссером – давай политкорректно я это сформулирую. Потому что Ксения Анатольевна мне не простит, если я скажу что-то лишнее. Кто-то боится Рамзана Ахматовича, не зная, что есть люди и пострашнее", – сказал Белковский.

Политолог также отметил, что, "помимо Рамзана Ахматовича Кадырова и Ксении Анатольевны Собчак, есть и другие страшные люди в Российской Федерации, в том числе и в составе гей-лобби".

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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года.

Теги: Россия, Ксения Собчак, Рамзан Кадыров, Станислав Белковский, режиссер, Константин Богомолов
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