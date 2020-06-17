Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Важно, чтобы мы стали одними из первых". В Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о предзаказе вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел "в срочном порядке" начать переговоры по поводу предзаказа вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов рассказал, что Украина хочет получить вакцину от коронавируса одной из первых в мире
Степанов рассказал, что Украина хочет получить вакцину от коронавируса одной из первых в мире
Фото: kmu.gov.ua

Украина начинает переговоры с иностранными государствами и компетентными структурами о предзаказе вакцины от коронавируса. Об этом 17 июня на брифинге в Киеве рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он сообщил, что президент Владимир Зеленский дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел "в срочном порядке" начать переговоры по этому поводу. 

"Эта процедура продолжается в настоящее время. Для нас важно, чтобы Украина стала одной из первых стран, где будет использована вакцина, прошедшая все клинические исследования", – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,17 млн, из них более 3,95 млн вылечились, а 443,7 тыс. умерли.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ отмечали, что в мире разрабатывают не менее 70 вакцин против коронавируса.

13 июня стало известно, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Франция и Нидерланды – подписали соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза. 

16 июня Зеленский заявил, что Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса, как только она будет изготовлена. 

Теги: вакцинация, Владимир Зеленский, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS