"Важно, чтобы мы стали одними из первых". В Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о предзаказе вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел "в срочном порядке" начать переговоры по поводу предзаказа вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов рассказал, что Украина хочет получить вакцину от коронавируса одной из первых в мире Фото: kmu.gov.ua

Украина начинает переговоры с иностранными государствами и компетентными структурами о предзаказе вакцины от коронавируса. Об этом 17 июня на брифинге в Киеве рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сообщил, что президент Владимир Зеленский дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел "в срочном порядке" начать переговоры по этому поводу.

"Эта процедура продолжается в настоящее время. Для нас важно, чтобы Украина стала одной из первых стран, где будет использована вакцина, прошедшая все клинические исследования", – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,17 млн, из них более 3,95 млн вылечились, а 443,7 тыс. умерли.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ отмечали, что в мире разрабатывают не менее 70 вакцин против коронавируса.

13 июня стало известно, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Франция и Нидерланды – подписали соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза.

16 июня Зеленский заявил, что Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса, как только она будет изготовлена.