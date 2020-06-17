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"COVID-19 – это не игрушки. Не надо к нему относиться легкомысленно". Степанов прокомментировал два рекорда по коронавирусу в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса в стране, призвал украинцев придерживаться социальной дистанции, носить маски и пользоваться антисептиками.

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Степанов: Вы видите статистику, и она за последнюю неделю очень грустная
Степанов: Вы видите статистику, и она за последнюю неделю очень грустная
Фото: kmu.gov.ua

За предыдущие сутки в Украине было установлено два рекорда – по числу новых случаев коронавируса и по количеству летальных исходов от него. Об этом 17 июня на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

От коронавирусной болезни COVID-19 в Украине за последние 24 часа умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили еще у 758 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования в стране выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. 

"У нас опять два антирекорда поставлено: по количеству заболеваний и по количеству людей, которые умерли за сутки... Я обращаясь к вам, уважаемые украинцы: COVID-19 – это не игрушки. Не надо к нему относиться легкомысленно. Придерживайтесь правил и рекомендаций, о которых говорит Министерство здравоохранения: пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками, придерживайтесь социальной дистанции. Вы видите статистику, и она за последнюю неделю очень грустная", – сказал Степанов.

Он сообщил, что за последние сутки больше всего новых случаев инфицирования было выявлено во Львовской (155), Закарпатской (82) и Черновицкой (69) областях.

С 10 июня в Украине наблюдается рост числа новых случаев коронавируса – их ежедневно фиксируют более 600. В Минздраве считают, что основная причина резкого роста заболеваемости – несоблюдение требований карантина.

В Украине провели еще 18 412 тестирований на коронавирус, из них 10 659 – методом полимеразной цепной реакции и 7753  методом иммуноферментного анализа (на антитела). Всего с начала эпидемии в стране сделали 517 995 ПЦР-тестов и 97 935 – ИФА-тестов, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,1 млн, из них более 3,95 млн вылечились, а 443,6 тыс. умерли.

Теги: эпидемия, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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