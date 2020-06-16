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Зеленский ответил на петицию о недопустимости принудительной вакцинации и тестирования

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о недопустимости принудительного тестирования и вакцинации, которая менее чем за месяц набрала 25 тыс. голосов.

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Законы Украины устанавливают обязанность граждан заботиться не только о своем здоровье, но и не вредить здоровью других
Законы Украины устанавливают обязанность граждан заботиться не только о своем здоровье, но и не вредить здоровью других
Фото: pixabay.com

В Украине действуют обновленные стандарты оказания медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий. Они согласуются с рекомендациями ВОЗ и адаптированы к системе здравоохранения Украины, отметил президент Украины Владимир Зеленский в ответе на петицию о недопустимости принудительного тестирования и вакцинации. Ответ опубликован на сайте президента 16 июня.

"Этими документами зафиксированы алгоритмы диагностики коронавирусной инфекции (в частности, лабораторные тестирования проводятся в случае, если симптомы пациента характерны для этого заболевания или для пациентов с подозрением на пневмонию), работы специалистов экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными СОVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации пациентов с тяжелыми и средней тяжести случаями", – отмечено в ответе не петицию.

В нем также говорится о том, что законы Украины устанавливают обязанность граждан заботиться не только о своем здоровье, но и не вредить здоровью других граждан, проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки в предусмотренных законодательством случаях. В отдельных случаях могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины. 

Для граждан Украины предусмотрены обязательные прививки против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

"Согласно закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней", в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки", – отметил президент.

Также в ответе на петицию сказано, что лица, виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных болезней, несут ответственность в соответствии с законами Украины.

Петиция "Не допустить принудительного тестирования и вакцинации" была размещена на сайте президента Украины 14 мая. Автор петиции Сергей Гула призвал Зеленского "не допустить нарушения ст. 28 Основного закона государства и обеспечить уважение достоинства и неприкосновенности каждого человека и гражданина".

7 мая Верховная Рада предусмотрела проведение "усиленного тестирования" на коронавирус. Оно будет обязательным для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками СOVID-19, и для тех, кто с ними контактировал. Медикам, которые задействованы в лечении больных COVID-19, а также полицейским и нацгвардейцам, независимо от того, контактировали ли они с инфицированными коронавирусом, тестирование должны проводить регулярно.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли. 

Теги: петиция, вакцинация, Владимир Зеленский, президент, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, обращение
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