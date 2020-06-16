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Коронавирус в Украине. Шестые сутки число новых случаев превышает 600

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили еще у 666 человек, 11 больных скончались, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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В Украине сделали более 500 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР
В Украине сделали более 500 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР
Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 16 июня.

Таким образом, шестые сутки в Украине число новых случаев не опускается ниже 600. Максимальный прирост с начала эпидемии – 753 – был зафиксирован 12 июня. До прошлой недели в Украине ежедневно фиксировали менее 600 новых случаев. 

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 912 человек, в том числе 11 – за последние сутки. Выздоровело 14 528 больных (+275 за последние 24 часа), а 17 036 продолжают болеть.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 9215 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 319 больных.

В Украине методом полимеразной цепной реакции был исследован на коронавирус 507 251 образец, методом ИФА (на антитела) – 89 358. 

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны: 

  • Винницкая область – 1455;
  • Волынская область – 1499;
  • Днепропетровская область – 1004;
  • Донецкая область – 338;
  • Житомирская область – 1101;
  • Закарпатская область – 1726;
  • Запорожская область – 531;
  • Ивано-Франковская область – 1809;
  • Киев – 3985;
  • Киевская область – 2049;
  • Кировоградская область – 590;
  • Луганская область – 60;
  • Львовская область – 3072;
  • Николаевская область – 321;
  • Одесская область – 1133;
  • Полтавская область – 279;
  • Ровенская область – 2473;
  • Сумская область – 228;
  • Тернопольская область – 1483;
  • Харьковская область – 1595;
  • Херсонская область – 183;
  • Хмельницкая область – 560;
  • Черкасская область – 562;
  • Черновицкая область – 4013;
  • Черниговская область – 427.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1998374520287266

Центр общественного здоровья сообщил 15 июня, что за прошедший месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвоеСредний показатель летальности по Украине – 2,9%. Он превышен в шести областях: Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой, Черкасской и Львовской.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли. 

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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