Коронавирус в Украине. Шестые сутки число новых случаев превышает 600

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили еще у 666 человек, 11 больных скончались, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

В Украине сделали более 500 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 16 июня.

Таким образом, шестые сутки в Украине число новых случаев не опускается ниже 600. Максимальный прирост с начала эпидемии – 753 – был зафиксирован 12 июня. До прошлой недели в Украине ежедневно фиксировали менее 600 новых случаев.

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 912 человек, в том числе 11 – за последние сутки. Выздоровело 14 528 больных (+275 за последние 24 часа), а 17 036 продолжают болеть.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 9215 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 319 больных.

В Украине методом полимеразной цепной реакции был исследован на коронавирус 507 251 образец, методом ИФА (на антитела) – 89 358.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1455;

Волынская область – 1499;

Днепропетровская область – 1004;

Донецкая область – 338;

Житомирская область – 1101;

Закарпатская область – 1726;

Запорожская область – 531;

Ивано-Франковская область – 1809;

Киев – 3985;

Киевская область – 2049;

Кировоградская область – 590;

Луганская область – 60;

Львовская область – 3072;

Николаевская область – 321;

Одесская область – 1133;

Полтавская область – 279;

Ровенская область – 2473;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 1483;

Харьковская область – 1595;

Херсонская область – 183;

Хмельницкая область – 560;

Черкасская область – 562;

Черновицкая область – 4013;

Черниговская область – 427.

Центр общественного здоровья сообщил 15 июня, что за прошедший месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. Он превышен в шести областях: Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой, Черкасской и Львовской.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли.