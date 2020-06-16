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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 8 млн

В США число заболевших COVID-19 уже достигло 2,1 млн, за ними по масштабу распространения заболевания следуют Бразилия, Россия и Индия.

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Пандемия в мире продолжается
Пандемия в мире продолжается
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 018 742 человека (+118 тыс. человек за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 436 899 человек (+3,5 тыс.), выздоровело 3 844 407.

В США число инфицированных достигло 2 114 026, умерло 116 127, излечилось 576 334 человека.

В Бразилии заболел 888 271 человек, 43 959 умерших и 477 709 излечившихся.

Далее следует Россия – 536 484 инфицированных, 7081 умерший и 284 021 выздоровевший от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболел 343 091 человек, 9900 умерли, 180 013 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 298 315 человек, умер 41 821.

Растет заболеваемость COVID-19 в Перу, показатели там приближаются к итальянским – 232 992 инфицированных, при этом летальность по официальной статистике небольшая – 6860 случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 15 июня в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекциейУмерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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