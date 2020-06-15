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Американский регулятор отозвал разрешение на лечение COVID-19 антималярийными препаратами. Трамп употреблял их для "профилактики"

Потенциальная польза от использования хлорохина и гидроксихлорохина для лечения COVID-19 "больше не перевешивает известные и потенциальные риски", заявили в управлении США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп говорил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции.

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В мае Трамп заявлял, что принимает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19
В мае Трамп заявлял, что принимает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19
Фото: EPA

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 15 июня отозвало разрешение на использование хлорохина и гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится в заявлении FDA.

"FDA определило, что хлорохин и гидроксихлорохин вряд ли будут эффективны для лечения COVID-19. Кроме того, в свете серьезного побочного эффекта для сердца и других потенциальных серьезных побочных эффектов потенциальные преимущества хлорохина и гидроксихлорохина больше не перевешивают известные и потенциальные риски для его использования", – сказано в сообщении.

В FDA подчеркнули, что это является необходимым условием для выдачи разрешения.

В феврале и марте 2020 года об "очевидной эффективности" хлорохина при лечении коронавирусной инфекции заявляли китайские медики, в апреле – французские, указывая при этом на большое количество нежелательных побочных эффектов.

В мае о приеме гидроксихлорохина в качестве профилактического средства от коронавируса заявил президент США Дональд Трамп. Позже он обещал прекратить принимать препарат.

В конце мая в авторитетном медицинском журнале The Lancet был опубликован препринт исследования, в котором утверждалось, что указанные препараты серьезно повышают риск смерти пациентов с COVID-19 (впоследствии авторы отозвали исследование из-за вопросов к достоверности анализируемых данных).

После публикации исследования Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина. 3 июня испытания были возобновлены. "На основании имеющихся данных о смертности члены комитета по безопасности и мониторингу данных пришли к выводу, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех клинических испытаний, включая гидроксихлорохин", – заявлял гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Теги: США, медицина, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, гидроксихлорохин
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