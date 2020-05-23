Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Лекарства от малярии повышают риск смерти от COVID-19 – исследование

Смертность среди пациентов, которых лечили от коронавируса хлорохином или гидроксихлорохином, была вдвое выше, чем среди пациентов, которые не принимали этих препаратов, свидетельствуют данные научного исследования.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Исследователи заявили об опасности противомалярийных препаратов для пациентов с COVID-19
Исследователи заявили об опасности противомалярийных препаратов для пациентов с COVID-19
Фото: EPA

Противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин, которые иногда применяют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, не только не приносят пользы, но и причиняют вред пациентам. К такому выводу пришла группа ученых, наблюдая за лечением более 96 тыс. пациентов с коронавирусом в 671 больнице на шести континентах. Результаты были опубликованы 22 мая в медицинском журнале The Lancet.

Исследователи пришли к выводу, что применение противомалярийных препаратов при коронавирусе повышает риск летального исхода почти вдвое.

Так, смертность среди пациентов, которые получали терапию без хлорохина или гидроксихлорохина, составила 9%. В группе больных, которых лечили хлорохином, смертность была выше на 7,4 процентного пункта (16,4%). В третьей группе наблюдаемых пациентов (для их лечения применяли гидроксихлорохин) смертность достигла 18%.

Еще выше была смертность среди пациентов, которые принимали антибиотики с хлорохином или гидроксихлорохином, – 22,8% и 23,8% соответственно.

В феврале и марте 2020 года об "очевидной эффективности" хлорохина при лечении коронавирусной инфекции заявляли китайские медики, в апреле – французские, указывая при этом на большое количество нежелательных побочных эффектов.

В конце марта нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий говорил, что Украина ведет переговоры о поставках гидроксихлорохина. Однако о результатах переговоров не сообщалось.

В мае о приеме гидроксихлорохина в качестве профилактического средства от коронавируса заявил президент США Дональд Трамп.

Теги: медицина, эпидемия, лекарства, исследование, лечение, инфекция, антибиотики, малярия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS