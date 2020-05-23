Лекарства от малярии повышают риск смерти от COVID-19 – исследование

Смертность среди пациентов, которых лечили от коронавируса хлорохином или гидроксихлорохином, была вдвое выше, чем среди пациентов, которые не принимали этих препаратов, свидетельствуют данные научного исследования.

Исследователи заявили об опасности противомалярийных препаратов для пациентов с COVID-19 Фото: EPA

Противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин, которые иногда применяют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, не только не приносят пользы, но и причиняют вред пациентам. К такому выводу пришла группа ученых, наблюдая за лечением более 96 тыс. пациентов с коронавирусом в 671 больнице на шести континентах. Результаты были опубликованы 22 мая в медицинском журнале The Lancet.

Исследователи пришли к выводу, что применение противомалярийных препаратов при коронавирусе повышает риск летального исхода почти вдвое.

Так, смертность среди пациентов, которые получали терапию без хлорохина или гидроксихлорохина, составила 9%. В группе больных, которых лечили хлорохином, смертность была выше на 7,4 процентного пункта (16,4%). В третьей группе наблюдаемых пациентов (для их лечения применяли гидроксихлорохин) смертность достигла 18%.

Еще выше была смертность среди пациентов, которые принимали антибиотики с хлорохином или гидроксихлорохином, – 22,8% и 23,8% соответственно.

В феврале и марте 2020 года об "очевидной эффективности" хлорохина при лечении коронавирусной инфекции заявляли китайские медики, в апреле – французские, указывая при этом на большое количество нежелательных побочных эффектов.

В конце марта нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий говорил, что Украина ведет переговоры о поставках гидроксихлорохина. Однако о результатах переговоров не сообщалось.

В мае о приеме гидроксихлорохина в качестве профилактического средства от коронавируса заявил президент США Дональд Трамп.