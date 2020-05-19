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Трамп принимает лекарство против малярии для профилактики COVID-19. Эффективность этого препарата пока не доказана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что "пару недель назад" начал принимать гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной болезни. Ранее американское Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегало от использования гидроксихлорохина для лечения COVID-19 вне медицинских учреждений, поскольку он может вызывать побочные реакции.

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Трамп: Вы знаете, мне это не повредит
Трамп: Вы знаете, мне это не повредит
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп рассказал 18 мая в Белом доме, что принимает лекарство от малярии – гидроксихлорохин – для профилактики коронавирусной болезни COVID-19. Стенограмма его брифинга опубликована на сайте Белого дома. 

Он сообщил, что начал принимать препарат "пару недель назад". 

"[Я начал принимать его], потому что думаю, что это хорошо. Я слышал много хороших историй. Вы знаете, мне это не повредит", – сказал Трамп. 

Президент США утверждает, что этот препарат принимают многие врачи и медсестры "на переднем крае" в качестве профилактического средства. 

По словам Трампа, он решил принимать гидроксихлорохин после консультаций с врачом Белого дома. 

"Доктор Белого дома не рекомендовал, нет. Я спросил у него: "Что вы думаете об этом?" Он ответил: "Ну, если вам это нравится", – пересказал диалог американский президент.

Врач Белого дома Шон Конли подтвердил, что он обсуждал с Трампом применение гидроксихлорохина, сообщил телеканал NBC News. По словам Конли, "после многочисленных обсуждений" они пришли к выводу, что потенциальная выгода от лечения перевешивает относительные риски. Трамп регулярно тестируется на коронавирус и "продолжает давать отрицательные результаты", подчеркнул он. 

Представитель Белого дома, знакомый с решением президента, сообщил NBC News, что Трамп начал принимать препарат после того, как его камердинер заразился коронавирусом. Хотя президент заявил, что у него был "очень ограниченный контакт с этим джентльменом", все же было принято решение назначить лечение. По информации источника телеканала, помощники Трампа "были застигнуты врасплох" его решением публично сообщить о приеме гидроксихлорохина, поскольку только небольшая группа консультантов знала об этом. 

Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу этого препарата для лечения COVID-19, но в американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отмечали, что его эффективность пока не доказана. 

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестируется в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. FDA предостерегало от использования гидроксихлорохина или хлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,8 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 318,5 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу инфицированных (более 1,5 млн) и летальных случаев (более 90,3 тыс.). 

Теги: США, Белый дом, Дональд Трамп, малярия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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