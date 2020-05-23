Зеленский: Мы сравнительно хорошо прошли первую волну коронавируса

Шесть областей Украины пока не готовы для смягчения карантина, тем временем пора готовиться к новой волне коронавируса. Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского.

В Киеве карантин смягчают, в шести регионах это пока невозможно. Фото: ЕРА

Украина уже сейчас должна готовиться ко второй волне коронавируса, об этом шла речь 23 мая на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки длятся слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", – подчеркнул Зеленский.

Шесть областей страны не готовы к смягчению карантинных мер, говорилось на совещании. Это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области.

В других областях допускаются определенные смягчения ограничительных мер, однако решения об их применении должна принимать местная власть. Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 м², работе гостиниц.

Министерство здравоохранения Украины 23 мая приводило таблицу, согласно которой в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях также невозможно перейти ко второму этапу смягчения карантина из-за низкого охвата тестированием.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смягчить карантин с сегодняшнего дня можно в Киеве.