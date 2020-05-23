Степанов изменил мнение о возможности перехода Киева ко второму этапу выхода из карантина

Киев может перейти ко второму этапу снятия карантинных мер, об этом днем 23 мая написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Несколькими часами ранее глава Минздрава заявил на брифинге, что в столице показатель инцидентности пока не позволяет перейти ко второму этапу ослабления карантинных ограничений, для этого количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней должно было составлять менее 12 на 100 тыс. населения.
По новым данным, уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11,7 на 100 тыс. жителей.
"Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Далее – дело за решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул Степанов.
Власти столицы еще до уточнений министра объявили, что с 12.00 23 мая возобновляет работу в обычном режиме общественный транспорт, открываются торговые заведения площадью до 1000 м², а с 25 мая вновь начнет ходить метро.
Мэр Киева Виталий Кличко просил Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая.
Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.
20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.