Степанов изменил мнение о возможности перехода Киева ко второму этапу выхода из карантина

Утром 23 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге, что в Киеве пока невозможно перейти ко второму этапу ослабления карантинных ограничений. Однако вскоре он сообщил в Facebook о новых данных, которые говорят о готовности столицы к смягчению карантина.

Степанов признал, что в Киеве можно ослабить карантин Фото: Максим Степанов / Facebook

Киев может перейти ко второму этапу снятия карантинных мер, об этом днем 23 мая написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Несколькими часами ранее глава Минздрава заявил на брифинге, что в столице показатель инцидентности пока не позволяет перейти ко второму этапу ослабления карантинных ограничений, для этого количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней должно было составлять менее 12 на 100 тыс. населения.

По новым данным, уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11,7 на 100 тыс. жителей.

"Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Далее – дело за решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул Степанов.

Власти столицы еще до уточнений министра объявили, что с 12.00 23 мая возобновляет работу в обычном режиме общественный транспорт, открываются торговые заведения площадью до 1000 м², а с 25 мая вновь начнет ходить метро.

Мэр Киева Виталий Кличко просил Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.