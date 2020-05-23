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В Киеве с сегодняшнего дня начинают работу общественный транспорт и торговые центры до 1000 м²

По результатам заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве принято решение начать второй этап ослабления противоэпидемических ограничений, заявил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

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Общественный транспорт начнет работу в 12.00
Общественный транспорт начнет работу в 12.00
Фото: ЕРА

В Киеве с сегодняшнего дня c 12.00 возобновляет работу общественный транспорт. Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Такое решение было принято по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по внедрению второго этапа ослабления противоэпидемических ограничений.

По словам чиновника, на данный момент показатель инцидентности в Киеве составляет менее 12 на 100 тыс. человек, а именно 11,7. Загруженность коек для больных COVID-19 составляет 35%.

"Принято решение о переходе к следующему этапу послабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12.00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 м², в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12.00 возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт", – сказал Мондриевский.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня заявил, что в Киеве показатель инцидентности пока не позволяет перейти ко второму этапу ослабления карантинных ограничений. 

Девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина с 22 мая, сообщили в Минздраве накануне. Это Киев и Киевская область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области. Таким образом, эти регионы не смогут ослабить карантинные ограничения.

Столичный мэр Виталий Кличко сказал, что ситуация в Киеве связана со вспышкой COVID-19 в Дарницком интернате для девочек шесть дней назад. Он отметил, что попросил Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая.

Теги: Киев, транспорт, карантин, Валентин Мондриевский, общественный транспорт, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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