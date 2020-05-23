В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 47 человек

Среди вновь выявленных заболевших COVID-19 в Киеве: 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет, двое мальчиков семи и 14 лет. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 Фото: ЕРА

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили COVID-19, увеличилось на 47 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет, двое мальчиков семи и 14 лет. В их числе 14 медиков.

В больницы столицы госпитализированы семь человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровело за сутки 13 человек.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (10), Святошинском (девять) и Деснянском (восемь) районах.

На сегодня в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровел 351 человек, добавил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

В Украине по состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.