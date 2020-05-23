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В Тернопольской области от COVID-19 скончался глава Кременецкого райсовета

Глава Кременецкого райсовета Тернопольской области Владимир Стефанский, у которого ранее выявили коронавирус, умер вследствие осложнений на сердце.

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Стефанскому было 49 лет
Стефанскому было 49 лет
Фото: rairada-kremenets.gov.ua

22 мая от коронавирусной инфекции скончался председатель Кременецкого районного совета Тернопольской области Владимир Стефанский. Об этом проинформировал в Facebook его сын Александр.

"Сегодня перестало биться сердце лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи с ситуацией публичных похорон не будет", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3120483591350664&id=100001671618342

"Кременець.City" сообщает, что коронавирус дал осложнение на сердце 49-летнего главы райсовета – и у него оторвался тромб.

По данным Общественного, COVID-19 подтвердили у Стефанского 18 мая, он был в Почаевской больнице с пневмонией, на кислородной поддержке.

На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19 (в Тернопольской области – 1105), из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Теги: больница, Тернопольская область, пневмония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Кременец
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