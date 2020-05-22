В Черновицкой области сняли запрет на въезд и выезд транспорта – ОГА

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил о восстановлении проезда частного транспорта и межобластного сообщения.

В Черновицкой области сняли запрет на въезд и выезд транспорта. Об этом 22 мая на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлены. КПП на границах области продолжат работу до 25 мая с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", – отметил Осачук.

Также он подчеркнул, что данное решение не является основанием для смягчения противоэпидемических мероприятий в регионе.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Согласно опубликованным сегодня данным Минздрава Украины, Черновицкая область находится среди 11 областей страны, которые не готовы ко второму этапу смягчения карантина.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Черновицкая область занимает первое место в Украине по количеству случаев COVID-19. В регионе на сегодняшний день зафиксировано 2905 инфицированных.