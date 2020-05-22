За сутки коронавирус подтвердили у 442 украинцев. Зафиксировано наименьшее число летальных случаев с начала мая

Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 20 тыс., от инфекции умерло 588 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 442 человек, общее число инфицированных увеличилось до 20 148, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 22 мая.

Таким образом, количество новых случаев заражения, выявленных за сутки, несколько снизилось: накануне было 476. Но до этого в течение трех дней их фиксировали менее 400.

От коронавируса умерло 588 человек, в том числе девять – за последние 24 часа. Это самое низкое число летальных случаев за сутки, зафиксированное с начала мая: 1 мая было семь, а 2-го – девять. После этого регистрировали от 11 до 21 смерти каждый день.

Вылечились от коронавирусной инфекции уже 6585 украинцев (+358 за сутки), 12 975 продолжают болеть.

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 267 185 тестирований на коронавирус.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 824;

Волынская область – 740;

Днепропетровская область – 859;

Донецкая область – 141;

Житомирская область – 607;

Закарпатская область – 1003;

Запорожская область – 401;

Ивано-Франковская область – 1268;

Киев – 2522;

Киевская область – 1344;

Кировоградская область – 460;

Луганская область – 43;

Львовская область – 1240;

Николаевская область – 277;

Одесская область – 814;

Полтавская область – 266;

Ровенская область – 1323;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1105;

Харьковская область – 866;

Херсонская область – 173;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 383;

Черновицкая область – 2905;

Черниговская область – 119.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.