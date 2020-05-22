За сутки коронавирус подтвердили у 442 украинцев. Зафиксировано наименьшее число летальных случаев с начала мая

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 442 человек, общее число инфицированных увеличилось до 20 148, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 22 мая.
Таким образом, количество новых случаев заражения, выявленных за сутки, несколько снизилось: накануне было 476. Но до этого в течение трех дней их фиксировали менее 400.
От коронавируса умерло 588 человек, в том числе девять – за последние 24 часа. Это самое низкое число летальных случаев за сутки, зафиксированное с начала мая: 1 мая было семь, а 2-го – девять. После этого регистрировали от 11 до 21 смерти каждый день.
Вылечились от коронавирусной инфекции уже 6585 украинцев (+358 за сутки), 12 975 продолжают болеть.
Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 267 185 тестирований на коронавирус.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.