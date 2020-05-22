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За сутки коронавирус подтвердили у 442 украинцев. Зафиксировано наименьшее число летальных случаев с начала мая

Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 20 тыс., от инфекции умерло 588 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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В Украине провели 267 185 тестирований на коронавирус
В Украине провели 267 185 тестирований на коронавирус
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 442 человек, общее число инфицированных увеличилось до 20 148, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 22 мая. 

Таким образом, количество новых случаев заражения, выявленных за сутки, несколько снизилось: накануне было 476. Но до этого в течение трех дней их фиксировали менее 400. 

От коронавируса умерло 588 человек, в том числе девять – за последние 24 часа. Это самое низкое число летальных случаев за сутки, зафиксированное с начала мая: 1 мая было семь, а 2-го – девять. После этого регистрировали от 11 до 21 смерти каждый день.

Вылечились от коронавирусной инфекции уже 6585 украинцев (+358 за сутки), 12 975 продолжают болеть.

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 267 185 тестирований на коронавирус. 

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

  • Винницкая область – 824;
  • Волынская область – 740;
  • Днепропетровская область – 859;
  • Донецкая область – 141;
  • Житомирская область – 607;
  • Закарпатская область – 1003;
  • Запорожская область – 401;
  • Ивано-Франковская область – 1268;
  • Киев – 2522;
  • Киевская область – 1344;
  • Кировоградская область – 460;
  • Луганская область – 43;
  • Львовская область – 1240;
  • Николаевская область – 277;
  • Одесская область – 814;
  • Полтавская область – 266;
  • Ровенская область – 1323;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1105;
  • Харьковская область – 866;
  • Херсонская область – 173;
  • Хмельницкая область – 299;
  • Черкасская область – 383;
  • Черновицкая область – 2905;
  • Черниговская область – 119.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1931910676933651

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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