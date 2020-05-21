В Ровенской области решили не смягчать карантин с 22 мая

В Ровенской области по состоянию на 21 мая поставлен антирекорд по случаям заболевания COVID-19. Из-за этого власти приняли решение не ослаблять карантинные ограничения.

Ровенская облгосадминистрация приняла решение не смягчать карантин с 22 мая в связи со вспышкой коронавиирусной инфекции в области. Об этом говорится на сайте ОГА.

"За прошедшие сутки лабораториями области исследовано более полутысячи образцов и выявлено 66 случаев на Covid-19. Это антирекорд для Ровенской области. Учитывая динамику роста количества больных коронавирус, в области не будут смягчать карантин. Таким образом, будут действовать все ограничения, установленные до сих пор", – говорится в сообщении.

Председатель ОГА Виталий Коваль заявил, что смягчать ограничения – недальновидно.

"Поэтому мы выбираем сложную, но правильную линию. В случае уменьшения заболевания, мы соберемся повторно на комиссию и решим, как действовать дальше", – добавил он.

В ОГА отметили, если в течение семи дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирус, то решение об ограничениях пересмотрят.

По состоянию на утро 21 мая в области подтверждено 1313 случаев заболевания, 29 человек умерли, 472 – вылечились. В этот же день в ОГА сообщили о вспышке коронавирусной инфекции в интернате для престарелых.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.