Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Глава Ассоциации врачей скорой помощи Франции заявил, что боится второй волны COVID-19 "все меньше и меньше"

Математические прогнозы, предсказывавшие вторую волну эпидемии коронавируса во Франции в конце мая, пока не подтверждаются, отметил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции Патрик Пеллу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Власти Франции опасались, что после смягчения карантина начнется вторая волна эпидемии коронавируса
Власти Франции опасались, что после смягчения карантина начнется вторая волна эпидемии коронавируса
Фото: EPA

Вторая волна эпидемии коронавируса во Франции не началась. Как сообщает AFP, об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции Патрик Пеллу.

Он отметил, что математические модели предсказывали рост случаев заражения "с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы его не видим". Глава ассоциации также добавил, что боится наступления второй волны "все меньше и меньше".

Вместе с тем Пеллу подчеркнул, что это не значит, что эпидемия прекратилась и нужно отказаться от мер социального дистанцирования или ношения масок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

Во Франции заболели 181,7 тыс. человек, умерли 28,1 тыс., выздоровели 63,4 тыс.

С 11 мая во Франции началось смягчение карантина. Страну разделили на "зеленые" и "красные" департаменты в зависимости от эпидемической ситуации. Столичный регион Иль-де-Франс и еще три региона вошли в "красную" зону, где остаются более жесткие ограничения. В стране отменили ограничения на выход из дома, разрешили работу непродовольственных магазинов и парикмахерских.

За первую неделю после ослабления карантина во Франции выявили 25 новых очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран Le Journal du Dimanche.

Издание Le Figaro со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщило 15 мая, что французские власти опасаются второй волны эпидемии. Собеседник журналистов сказал, что вторая волна "сломала бы моральный дух французов и помешала бы экономическому восстановлению".

Теги: Франция, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS