В Ровенской области случилась вспышка COVID-19 в интернате для престарелых

В связи со вспышкой COVID-19 в интернате для престарелых в Ровенской области председатель облгосадминистрации Виталий Коваль поручил провести служебное расследование.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ровенской области диагностировали COVID-19 у 12 человек. Среди них шесть работников и шесть подопечных. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

В связи со вспышкой председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование.

"Создаем комиссию под руководством управления здравоохранения. Привлекайте департамент соцзащиты и других специалистов. Важно определить источник инфекции для четкого алгоритма действий и не допустить дальнейшего распространения болезни. Ведь две трети подопечных находятся в группе риска", – отметил он.

По словам директора департамента социальной защиты населения ОГА Алексея Шамака, восемь из обнаруженных человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции. Все больные из одного корпуса, и он уже изолирован. Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, обследуют контактных лиц.

По состоянию на утро 21 мая в области подтверждено 1313 случаев заболевания, 29 человек умерли, 472 вылечились.

В целом в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались.