Вторая волна коронавируса уже не является теоретической угрозой – глава агентства ЕС

Европейские правительства начали ослаблять карантинные ограничения, и люди могут решить, что опасность заболеть COVID-19 уже миновала, но это не так, считает глава Европейского агентства предупреждения и контроля заболеваний Андреа Аммон.

Страны Европы должны готовиться ко второй волне коронавируса, об этом в интервью The Guardian, опубликованном 20 мая, сказала глава Европейского агентства предупреждения и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

По ее словам, перспектива новой волны уже не является "далекой теорией". Вопрос в том, когда произойдет и насколько страшной окажется повторная вспышка, заявила Аммон.

Она отметила, что коронавирус SARS-CoV-2 показал себя весьма приспособленным к человеческой популяции.

По оценке ECDC, ко 2 мая во всех странах ЕС, кроме Польши, пик эпидемии прошел. Главная опасность сейчас кроется в ослаблении решимости общества противостоять инфекции, предупреждает Аммон. Европейские правительства начали ослаблять карантинные ограничения, и люди могут решить, что опасность заболеть COVID-19 уже миновала.

Попытка вернуться к обычному, докарантинному образу жизни, несоблюдение социальной дистанции чревато: в разных странах Европы переболело от 2% до 14% населения, значит, остальные по-прежнему восприимчивы к коронавирусу, подчеркнула глава агентства.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,5 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.