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В Чехии фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. Несколько дней назад в стране ослабили карантин

Впервые за месяц суточное количество новых случаев коронавирусной болезни в Чехии перевалило за сотню.

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В Чехии намереваются отменить масочный режим
В Чехии намереваются отменить масочный режим
Фото: ЕРА

В течение последних 24 часов в Чехии выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.

Впервые с 18 апреля число зафиксированных за сутки заражений превысило 100. К примеру, 18 мая сообщалось о 20 инфицированных.

За прошедшие сутки умер один человек, страдавший коронавирусным заболеванием.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 8586, число летальных исходов – 298.

С 24 апреля правительство Чехии ослабило введенный из-за пандемии коронавируса карантин, разрешив гражданам свободно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы. С 11 мая, после двух месяцев запрета, правительство разрешило пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом, с 25 мая в Чехии намеревались отменить масочный режим.

В то же время минздрав отмечает увеличение количества тестов на коронавирус: 18 мая было проанализировано 7349 проб, тогда как накануне – 3391.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,84 млн человек, из них более 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели.

Теги: Чехия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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