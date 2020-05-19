В Чехии фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. Несколько дней назад в стране ослабили карантин

Впервые за месяц суточное количество новых случаев коронавирусной болезни в Чехии перевалило за сотню.

В течение последних 24 часов в Чехии выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.

Впервые с 18 апреля число зафиксированных за сутки заражений превысило 100. К примеру, 18 мая сообщалось о 20 инфицированных.

За прошедшие сутки умер один человек, страдавший коронавирусным заболеванием.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 8586, число летальных исходов – 298.

С 24 апреля правительство Чехии ослабило введенный из-за пандемии коронавируса карантин, разрешив гражданам свободно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы. С 11 мая, после двух месяцев запрета, правительство разрешило пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом, с 25 мая в Чехии намеревались отменить масочный режим.

В то же время минздрав отмечает увеличение количества тестов на коронавирус: 18 мая было проанализировано 7349 проб, тогда как накануне – 3391.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,84 млн человек, из них более 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели.