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За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано три новых случая COVID-19

В общей сложности по состоянию на 21 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 48 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

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Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 82 человека и двое умерли
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 82 человека и двое умерли
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано три новых случая COVID-19. Об этом 21 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что двое военнослужащих в Ровенской области и один сотрудник ВСУ из Черкасской области лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Ни у одного из троих симптомы заболевания не обнаружены.

В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом в ВСУ инфицированы 48 человек. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека, двое умерли.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 205 военнослужащих. В ближайшие трое суток режим изоляции завершится у 29 из них.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/141391247467847

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались.

Теги: Украина, Изоляция, ВСУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Командование Медицинских сил
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