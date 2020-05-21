Шмыгаль: Показатель смертности от коронавируса в Украине колеблется от 2,7% до 2,9%

Карантин показал себя наиболее действенным способом борьбы с COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: В Швеции показатель смертности находится на уровне 6,25%, в Великобритании – 5,7% Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Показатель смертности от коронавируса в Украине колеблется в пределах от 2,7% до 2,9%. Об этом 21 мая в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19 заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает сайт Офиса президента.

По словам главы правительства, в Швеции показатель смертности находится на уровне 6,25%, в Великобритании – 5,7%.

Во время совещания Шмыгаль выразил мнение, что карантин показал себя наиболее действенным способом борьбы с COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что опасность коронавируса по-прежнему не миновала.

"Эти цифры в который раз доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались. Нужно, чтобы эти показатели не произвели обманчивого впечатления, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", – подчеркнул глава государства.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.