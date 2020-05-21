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Сокурсник Путина Швец: Мои источники утверждают, что Путин вакцинирован от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин "бегал туда-сюда", несмотря на коронавирус, и это может объясняться вакцинацией. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

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В марте Путин посещал больницу для больных COVID-19
В марте Путин посещал больницу для больных COVID-19
Фото: kremlin.ru

Есть информация, что президент РФ Владимир Путин вакцинирован от коронавирусной инфекции. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Мои источники утверждали мне – не клянясь мамой, но своими хорошими профессиональными связями, – что Путин вакцинирован...Что ему коронавирус не угрожает никоим образом. И это объясняет то, как он сначала бегал туда-сюда", – сказал Швец.

Сокурсник Путина напомнил, что глава Кремля посещал больницу для больных COVID-19 в подмосковной Коммунарке.

"Это такой вопрос, которым трудно спекулировать, но мои источники, которые в этой теме, сказали мне, что он получил дозу вакцины", – отметил Швец.

Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников. Читайте полную версию интервью

24 марта Путин посещал московскую больницу, приспособленную для приема заразившихся коронавирусом, и через неделю после этого стало известно, что главврач медучреждения Денис Проценко, который здоровался с Путиным за руку, болен COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что это обстоятельство заставило Путина ограничить личное общение с людьмиПесков заявлял, что у Путина все в порядке и что его регулярно тестируют. Проценко уже вылечился. Песков тоже заболел COVID-19.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Владимир Путин, вакцинация, больница, Юрий Швец, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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