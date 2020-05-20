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21 мая, 2020
 
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Сын Моргуновой умер от осложнений коронавируса

52-летний журналист Максим Моргунов, сын российской телеведущей Светланы Моргуновой, занимался самолечением: принимал противомалярийные препараты в борьбе с коронавирусом.

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Моргунов не стал вызывать скорую помощь
Моргунов не стал вызывать скорую помощь
Скриншот: ntv.ru

52-летний журналист, работающий в пресс-службе музея "Коломенское", Максим Моргунов, сын российской телеведущей Светланы Моргуновой, умер 19 мая в своей квартире в Москве. Об этом сообщает MK.ru.

У мужчины был диагностирован COVID-19 и поражение легких. Он болел с 10 мая, но считал, что заразился 5-го, когда вышел на работу. По мнению Моргунова, источником заражения стал его шеф, который позже попал в больницу.

Моргунов сделал компьютерную томографию в поликлинике и отказался вызывать "скорую", невзирая на то, что уже чувствовал себя плохо. В лечебное учреждение он поехал на своей машине с температурой под 39, отстоял в очереди три часа и получил результат – поражение 28% легких. Как выяснилось позже, мазок на коронавирус был положительным.

Сын Моргуновой занимался самолечением – принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. Продукты он заказывал при помощи службы доставки, а мусор выносил в маске и перчатках.

Жена и дочь журналиста последние 1,5 месяца жили на даче. Последний раз мужчина выходил на связь 19 мая днем. Когда в 19.00 сыну звонила мать, трубку он уже не брал.

Приехавшая с дачи жена не смогла открыть дверь, которая была заперта на щеколду. Спасатели, вызванные для взлома двери, обнаружили тело Моргунова.

Умерший был единственным сыном Светланы Моргуновой. Он работал на канале НТВ, в последние годы был сотрудником пресс-службы музея "Коломенское".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировались более 4,8 млн человек, более 318,8 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились.

В России, по данным минздрава РФ, 308 705 заболевших, 85 392 выздоровевших, 2972 умерших.

Теги: смерть, температура, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Светлана Моргунова, Максим Моргунов
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