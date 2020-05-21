В Киеве за сутки от коронавируса умерли три человека

За сутки в Киеве коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 65 человек, общее число случаев COVID-19 достигло 2475.

В Киеве от коронавирусной инфекции вылечилось 315 человек Фото: ЕРА

За суки в Киеве скончались три человека с коронавирусной инфекцией. Об этом 21 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует сайт Киевской горгосадминистрации.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них – семь медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период – 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сказал он.

Мэр объяснил, что за сутки COVID-19 обнаружили у 43 женщин, 19 мужчин, девочек в возрасте пять и семь лет, а также у 16-летнего мальчика.

Всего за время эпидемии в столице вылечилось от коронавирусной инфекции 315 жителей. Девять из них – за последние сутки.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Дарницком районе Киева – 498.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.