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Надбавки медикам, работающим с COVID-19, выплатили "почти во всех областях" – Минздрав Украины

Замглавы Минздрава Украины Светлана Шаталова заявила, что вопросы по выплате 300-процентных надбавок остались только к властям Сумской и Хмельницкой областей.

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Шаталова заявила, что за март украинские медработники получили надбавок на общую сумму 100 млн грн
Шаталова заявила, что за март украинские медработники получили надбавок на общую сумму 100 млн грн
Фото: moz.gov.ua

Почти во всех украинских областях медики получили обещанные 300-процентные надбавки за работу с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом заявила на брифинге 20 мая замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, общались по доплатам за март. И сегодня я уже могу отметить, что практически все области отчитались о выплатах. У меня остаются вопросы по Сумской и Хмельницкой областям", – рассказала Шаталова.

Она уточнила, что надбавки выплатили 10 094 медикам. Общий размер выплат составил более 100 млн грн.

18 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что на 100% мартовские надбавки медработникам выплатили 14 областей Украины.

Министр говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн.

Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза "за фактически отработанное время". В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, медицина, зарплата, медики, выплаты, Минздрав, Светлана Шаталова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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