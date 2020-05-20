Степанов пообещал в ближайшие дни представить вариант изменений второго этапа медреформы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что предложенный вариант реформы "не имеет ничего общего с улучшением медицины", и пообещал презентовать проект изменений в течение нескольких дней.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" 19 мая заявил, что министерство через несколько дней представит четкий план изменения второго этапа медицинской реформы.

"Думаю, нам осталось несколько дней, чтобы пересмотреть и предложить [план] конкретный в цифрах, каким образом мы будем финансировать [отрасль] до конца 2020 года, чтобы это не было катастрофой для некоторых больниц", – сказал Степанов.

Он считает, что предложенный вариант реформы "не имеет ничего общего с улучшением медицины".

"Это разрушение медицины", – заявил он.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам распределяются в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

И.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан сказала, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться".

"Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан.