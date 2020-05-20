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Зеленский о медреформе: Мы оказались просто голыми

Пандемия COVID-19 показала, что медицинская реформа в Украине оказалась неуспешной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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Зеленский: Медики "первички" довольны. Но ведь это не все медики
Зеленский: Медики "первички" довольны. Но ведь это не все медики
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что медицинскую реформу в стране необходимо пересматривать, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что такое реформа? Каждое правительство, каждый президент приходит и говорит: раньше было плохо, все предыдущие реформы – очень плохие, вот сейчас мы сделаем! Что касается медреформы, то там же действительно сделали "первичку". и она неплохая. Медики "первички" довольны. Но ведь это не все медики – раз. Во-вторых, COVID-19 показал, что реформы не вышло. Да, там есть вещи, которые нормально сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимания. И медицински мы оказались просто голыми перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что медреформу нужно пересматривать", – подчеркнул глава государства.

Он считает, что без пересмотра медреформа не пойдет на пользу ни пациентам, ни медработникам.

"Посмотрите на заработные платы водителей "скорых". Они не выходят на митинги, но поверьте, мы их слышим. Не может водитель "скорой", который рискует своей жизнью, работать за 4–5 тыс. грн. Ну это же неправильная реформа? Мне кажется, неправильная. Если психбольницы и тубдиспансеры протестуют потому, что их закрывают, то это неправильная реформа. Она неразумная, она не для людей и точно не для врачей. Поэтому ее нужно пересматривать", – резюмировал Зеленский.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая в Национальной службе здоровья Украины сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность министра здравоохранения в марте Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

В начале мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

В рамках второго этапа реформы в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Таким образом, медицинская субвенция – распределение бюджетных денег по областям – осталась в прошлом. 

Теги: Украина, медицина, реформы, больница, Владимир Зеленский, Максим Степанов, медреформа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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