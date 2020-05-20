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За сутки коронавирус подтвердили еще у 354 украинцев, общее количество инфицированных превысило 19 тыс.

От коронавирусной инфекции в Украине умерло 564 человека, а 5955 уже вылечились, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В Украине методом ПЦР провели 248 529 тестирований на коронавирус
В Украине методом ПЦР провели 248 529 тестирований на коронавирус 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус был обнаружен еще у 354 человек, общее число инфицированных увеличилось до 19 230. Об этом на брифинге 20 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Таким образом, суточный прирост новых больных увеличился. Два дня до этого фиксировали меньшее количество случаев: 260 18 мая и 325 17 мая

От коронавируса в Украине умерло 564 человека, в том числе 16 – за последние 24 часа. Вылечились от коронавирусной инфекции 5955 больных (+323 за сутки). 

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 248 529 образцов.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

  • Винницкая область – 766;
  • Волынская область – 676;
  • Днепропетровская область – 849;
  • Донецкая область – 133;
  • Житомирская область – 583;
  • Закарпатская область – 922;
  • Запорожская область – 385;
  • Ивано-Франковская область – 1246;
  • Киев – 2410;
  • Киевская область – 1261;
  • Кировоградская область – 450;
  • Луганская область – 42;
  • Львовская область – 1136;
  • Николаевская область – 264;
  • Одесская область – 792;
  • Полтавская область – 265;
  • Ровенская область – 1217;
  • Сумская область – 164;
  • Тернопольская область – 1089;
  • Харьковская область – 836;
  • Херсонская область – 172;
  • Хмельницкая область – 280;
  • Черкасская область – 381;
  • Черновицкая область – 2796;
  • Черниговская область – 115.

Среди инфицированных в Украине 3757 медицинских работников, 27 из них умерли. 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1927051794086206

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,9 млн, из них более 1,68 млн вылечились, а 323,3 тыс. умерли. 

Теги: Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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