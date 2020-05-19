Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании реакции на коронавирус

Китай считает, что расследование международной реакции на эпидемию коронавирусной инфекции необходимо провести после окончания пандемии.

В ходе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (руководящего органа ВОЗ) 19 мая была утверждена резолюция о необходимости проведения расследования международной реакции на вспышку коронавируса, сообщает агентство Reuters.

Документ, предложенный Евросоюзом и поддержанный более чем 100 странами, был утвержден в ходе министерской встречи членов Всемирной организации здравоохранения. Как отмечает агентство, ни один из 194 членов ВОЗ, в том числе Китай и США, не высказался против.

Как сообщает телеканал CNN, выступая по видеосвязи перед участниками ассамблеи, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что расследование международной реакции на пандемию COVID-19 необходимо, но добавил, что его следует проводить после окончания эпидемии.

Ранее сообщалось, что в резолюции содержится призыв провести "беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку скоординированной международной ответной реакции в отношении COVID-19", в том числе с помощью совместных исследований ВОЗ и Всемирной организации по охране здоровья животных для "выявления зоонозного источника вируса и путей его проникновения в человеческую популяцию, включая возможную роль промежуточных хозяев".

Резолюция была внесена при поддержке более 110 стран, в том числе Австралии, 27 стран – членов ЕС, Украины, России, Индонезии, Индии, Японии, Великобритании, Канады и других. Позже к ним присоединились 54 африканских государства. Накануне голосования Китай выступал против этой инициативы. Что изменило точку зрения Пекина, на данный момент неизвестно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 17 мая в мире коронавирусом заразились 4,82 млн человек, умерли 319 тыс., выздоровели около 1,8 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще сталкивается с обвинениями в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными". Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Кроме того, США считают, что "ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно". В связи с этим президент Штатов Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования организации до окончания расследования.