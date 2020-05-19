Шнуров спел о карантине: Раньше втайне с работы сбегали, теперь втайне бежим на работу

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров спел песню о том, как изменилась жизнь на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Шнуров: Как же за...бало это, только в холодильник лазить Фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил видео исполнения вместе с музыкантами в студии песни о карантине.

"Как же за...бало это, только в холодильник лазить.

Так, глядишь, пройдет все лето, только не пройдет зараза.

Все смешались чины и регалии, проявило начальство заботу:

раньше втайне с работы сбегали, теперь втайне бежим на работу", – спел он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 16 Май 2020 в 5:47 PDT

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировались более 4,8 млн человек, более 318,8 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились.

В России коронавирусом заразились почти 230 тыс. человек, 2837 из них умерли.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее".

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.

Сергей Шнуров учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, работал реставратором произведений из дерева четвертого разряда. В 1999 году он записал первый альбом с группой "Ленинград" – "Пуля". В мае 2019 года Шнуров заявил, что коллектив останавливает свою деятельность.