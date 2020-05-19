Количество инфицированных коронавирусом в РФ приближается к 300 тыс.

За последние сутки в РФ зафиксировали рекордное количество выздоровевших от коронавирусной инфекции и один из самых высоких показателей смертности с начала эпидемии.

РФ является одним из лидеров по числу инфицированных коронавирусом в мире Фото: EPA

За последние сутки в РФ коронавирус был выявлен еще у 9263 человек, сообщил 19 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

Общее число инфицированных в стране выросло до 299 941.

За время эпидемии в РФ от коронавирусной инфекции умерло 2837 человек, в том числе 115 – за последние сутки. Агентство РБК отметило, что это один из самых высоких показателей с начала эпидемии. Больше всего летальных исходов – 119 – было зафиксировано 16 мая.

От инфекции уже вылечилось 76 130 россиян, из них 5921 – за последние 24 часа. По данным РБК, это рекордное число с начала эпидемии.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭437‬ случаев заражения, умерло четыре человека.

В РФ провели более 7,3 млн тестов на коронавирус (население страны ‭– около 146 млн).

Россия занимает второе место в мире после США по числу инфицированных. С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,8 млн человек, более 318,7 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились.

15 мая глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал готовиться ко второй, более смертельной, волне коронавируса. По его словам, эпицентр эпидемии сместился в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан.