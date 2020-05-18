СБУ разоблачила около 50 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19

С начала карантина СБУ заблокировала почти 2,5 тыс. интернет-сообществ с суммарной аудиторией 1 млн человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Служба безопасности Украины разоблачила около 50 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с начала карантина СБУ выявила 370 таких агитаторов, 17 из которых действовали по заданию российской стороны. Помимо этого, были заблокированы почти 2,5 тыс. интернет-сообществ с суммарной аудиторией 1 млн человек.

Киберспециалисты СБУ сообщают о продолжающемся росте активности спецслужб РФ и управляемых ими агентурных сетей, которые используют любые информационные поводы для создания хаоса и панических настроений среди граждан Украины. В частности, через социальные сети они призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти в стране.

Против 17 агитаторов СБУ открыла уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Информацию о выявленных 353 агитаторах СБУ направила Национальной полиции. 145 из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных сведений, которые могли вызвать панику или привести к нарушению общественного порядка.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,73 млн человек, более 315 тыс. из них умерли, 1,44 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.