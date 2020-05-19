В правительстве Польши рассказали, когда планируют открыть границы

Заместитель премьера Ядвига Эмилевич сообщила, что Польша сможет открыть границы после 15 июня, если количество заражений не будет расти быстрее.

Границу с Польшей могут открыть после 15 июня Фото: EPA

В Польше рассматривают возможность снятия ограничений с середины июня на пересечение границы, внедренных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью Polsat News заявила заместитель премьера Ядвига Эмилевич.

"Мы допускаем, что, если количество заражений будет расти не быстрее, чем сейчас, мы сможем открыть границы после 15 июня. Я говорю об этом с большой осторожностью", – заявила Эмилевич.

Она добавила, что не исключает создания "туристических зон" с соседними с Польшей странами.

"Если в странах, граничащих с нами, контролируемая эпидемическая ситуация, аналогичные нашим стандарты безопасности и гигиены и они выразят готовность открыть границу с нами, мы будем действовать по принципу партнерства", – сообщила заместитель премьера.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина. Греция планирует возобновить туристический сезон 1 июля. В стране готовы принимать туристов, которые сдадут тест на COVID-19 и смогут предъявить сертификат об отсутствии заболевания.