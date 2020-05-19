В правительстве Польши рассказали, когда планируют открыть границы

В Польше рассматривают возможность снятия ограничений с середины июня на пересечение границы, внедренных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью Polsat News заявила заместитель премьера Ядвига Эмилевич.
"Мы допускаем, что, если количество заражений будет расти не быстрее, чем сейчас, мы сможем открыть границы после 15 июня. Я говорю об этом с большой осторожностью", – заявила Эмилевич.
Она добавила, что не исключает создания "туристических зон" с соседними с Польшей странами.
"Если в странах, граничащих с нами, контролируемая эпидемическая ситуация, аналогичные нашим стандарты безопасности и гигиены и они выразят готовность открыть границу с нами, мы будем действовать по принципу партнерства", – сообщила заместитель премьера.
18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.
После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина. Греция планирует возобновить туристический сезон 1 июля. В стране готовы принимать туристов, которые сдадут тест на COVID-19 и смогут предъявить сертификат об отсутствии заболевания.
Италия разрешит въезд в страну иностранцам с 3 июня. Внешние европейские границы будут закрытыми по крайней мере до 15 июня.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,82 млн человек, более 318 тыс. из них умерли, более 1,79 млн выздоровели.