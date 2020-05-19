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В Закарпатье в психоневрологическом интернате подозревают вспышку COVID-19

У пациентов Закарпатского областного психоневрологического интерната были взяты биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики, сообщили в мэрии Мукачево.

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В Закарпатской области зафиксировали 911 случаев инфицирования COVID-19
В Закарпатской области зафиксировали 911 случаев инфицирования COVID-19
Фото: EPA

В Мукачево Закарпатской области подозревают вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики. Об этом заявил руководитель штаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Мешко, сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета на странице в Facebook.

"В Мукачево подозрение на новый очаг заболевания COVID-19. Вспышку подозревают в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики, больше о результатах будет известно уже завтра", – сообщил Мешко.

Он отметил, что в одном из очагов COVID-19, которые ранее были ликвидированы в городе, сейчас не фиксируют новых случаев инфицирования.

https://www.facebook.com/mukachevo.rada/videos/181518723108333/

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек548 из них умерли, а 5632 вылечились. 

В Закарпатской области зафиксировали 911 случаев инфицирования COVID-19.

Теги: Закарпатье, горсовет, интернат, Мукачево, подозрение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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