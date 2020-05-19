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За прошедшие сутки в Черновицкой области от COVID-19 выздоровело больше людей, чем инфицировалось

48 жителей Черновицкой области дважды получили отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

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За минувшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 29 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 29 новых случаев заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Черновицкой области от COVID-19 выздоровело больше людей, чем инфицировалось. Об этом 19 мая в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что 48 жителей области дважды получили отрицательный результат теста на COVID-19.

В общей сложности на Буковине от коронавируса выздоровели 682 человека.

В то же время за минувшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 29 новых случаев заражения COVID-19. У четырех человек из этого числа обнаружена пневмония.

Общая численность инфицированных коронавирусом в регионе составляет 2742 человека, 113 из них умерли.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1322100237998011

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек548 из них умерли, а 5632 вылечились.

Теги: эпидемия, Черновицкая область, пневмония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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