48 жителей Черновицкой области дважды получили отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

За минувшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 29 новых случаев заражения COVID-19 Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Черновицкой области от COVID-19 выздоровело больше людей, чем инфицировалось. Об этом 19 мая в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что 48 жителей области дважды получили отрицательный результат теста на COVID-19.

В общей сложности на Буковине от коронавируса выздоровели 682 человека.

В то же время за минувшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 29 новых случаев заражения COVID-19. У четырех человек из этого числа обнаружена пневмония.

Общая численность инфицированных коронавирусом в регионе составляет 2742 человека, 113 из них умерли.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.