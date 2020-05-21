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ПРОИСШЕСТВИЯ

Двух участников протестов в Новых Санжарах оштрафовали

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области случились массовые беспорядки из-за эвакуации в местный санаторий украинцев из Китая для обсервации. По факту инцидента двум участникам столкновений назначили штраф.

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Протестанты забросали автобусы с эвакуированными украинцами камнями
Протестанты забросали автобусы с эвакуированными украинцами камнями
Фото: pl.npu.gov.ua

Новосанжарский районный суд Полтавской области назначил двум жителям Новых Санжар, которые участвовали в массовых беспорядках, штраф размером 850 грн. Об этом 20 мая говорится на сайте прокуратуры Полтавской области.

Новосанжарцев признали виновными в блокировании дорог (ч. 1 ст. 279 УК Украины). В прокуратуре уточнили, что они оставили два трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах (Полтавская область). О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.

Приезд эвакуированных в Новые Санжары сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

В полиции добавили, что пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.

Теги: Украина, эпидемия, прокуратура, штраф, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Новые Санжары
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