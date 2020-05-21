Маски, дистанция и проветривание. Минздрав Украины разработал рекомендации для работы в офисах

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.

Перед внедрением адаптивного карантина в Украине Министерство здравоохранения разработало правила работы в офисе. Их опубликовали на странице ведомства в Facebook 20 мая.

Министерство разработало отдельные рекомендации для владельцев офисных помещений, работников и посетителей.

Владельцы офисов должны:

обеспечить офис жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами;

организовать место у входа для обработки рук антисептиком;

нанести перед входом в офис маркировку о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м;

проводить влажную уборку и проветривание каждые два часа;

организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты;

временно отстранить от работы лиц из группы риска.

Работники должны:

проходить температурный скрининг перед началом смены или рабочего дня;

обязательно использовать маски в помещении;

регулярно мыть руки жидким мылом;

регулярно обрабатывать руки антисептиком;

избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.

Гости могут посещать офисы только после предварительной записи, должны обязательно использовать маски в помещении и соблюдать дистанцию 1,5 м в зоне ожидания. Кроме того, на 10 м² площади должно быть не больше одного посетителя.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.