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Маски, дистанция и проветривание. Минздрав Украины разработал рекомендации для работы в офисах

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.

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Работники офисов должны соблюдать дистанцию в 1,5 м
Работники офисов должны соблюдать дистанцию в 1,5 м
Фото: depositphotos.com

Перед внедрением адаптивного карантина в Украине Министерство здравоохранения разработало правила работы в офисе. Их опубликовали на странице ведомства в Facebook 20 мая. 

Министерство разработало отдельные рекомендации для владельцев офисных помещений, работников и посетителей.

Владельцы офисов должны:

  • обеспечить офис жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами;
  • организовать место у входа для обработки рук антисептиком;
  • нанести перед входом в офис маркировку о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м;
  • проводить влажную уборку и проветривание каждые два часа;
  • организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты;
  • временно отстранить от работы лиц из группы риска.

Работники должны:

  • проходить температурный скрининг перед началом смены или рабочего дня;
  • обязательно использовать маски в помещении;
  • регулярно мыть руки жидким мылом;
  • регулярно обрабатывать руки антисептиком;
  • избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.

Гости могут посещать офисы только после предварительной записи, должны обязательно использовать маски в помещении и соблюдать дистанцию 1,5 м в зоне ожидания. Кроме того, на 10 м² площади должно быть не больше одного посетителя.  

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1541589792670787

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила. 

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.

Теги: карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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