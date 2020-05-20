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Метро, отели, соревнования. Степанов объяснил, что разрешат с 22 мая

Ограничительные меры адаптивного карантина будут пересматриваться каждые 10 дней, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Следующий пересмотр карантинных мер намечен на 1 июня, сообщил Степанов
Следующий пересмотр карантинных мер намечен на 1 июня, сообщил Степанов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С 22 мая в Украине будут возобновлены регулярные пассажирские перевозки в пределах областей, а также спортивные соревнования, с 25-го – работа метрополитенов. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, с 22 мая будет разрешено:

  • проведение спортивных мероприятий без зрителей, если в них принимает участие не больше 50 человек. Спортивные мероприятия с участием более 50 человек можно проводить только по согласованию с Министерством здравоохранения;
     
  • проведение религиозных мероприятий при условии участия не более одного человека на 10 м² площади здания, в котором проводится это мероприятие;
     
  • деятельность отелей (кроме функционирования ресторанов и спа-зон);
     
  • регулярные и нерегулярные перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугороднем внутриобластном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах предусмотренного количества мест для сидения.

"С 25 мая будет разрешена перевозка пассажиров в метро, а также посещение учреждений дошкольного образования. То есть наших детских садов. Этот этап [ослабления карантина] у нас будет длиться до 1 июня, а с 1-го начнется следующий этап – и так каждые 10 дней", – отметил он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

На сегодняшнем заседании Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Степанов отмечал, что для смягчения карантина в области среднее количество случаев COVID-19 за семь дней должно быть меньше 12 человек на 100 тыс. населения; должно быть занято не более 50% мест в больницах для лечения пациентов с COVID-19, а количество ПЦР и ИФА-тестов в регионе должно быть больше 12 на 100 тыс. населения в течение семи дней.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.

Теги: транспорт, спорт, Министерство здравоохранения, метро, Кабинет Министров, образование, автомобили, религия, эпидемия, массовые мероприятия, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, метрополитен
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