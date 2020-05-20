Шмыгаль: Межобластные перевозки открыты не будут

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, межобластные перевозки могут быть открыты в начале июня.

Шмыгаль заявил, что с 22 мая не будут возобновлены межобластные пассажирские перевозки, а также международное авиасообщение Фото: kmu.gov.ua

С 22 мая межобластные перевозки в Украине возобновлены не будут. Об этом в начале заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, межобластные пассажирские перевозки, вероятно, будут открыты в начале июня, "если позволит эпидемическая ситуация". Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры провести переговоры с перевозчиками, чтобы они были готовы возобновить рейсы, как только Кабмин примет соответствующее решение.

Кроме того, премьер добавил, что регулярные авиарейсы "раньше 15 июня возобновлять нет смысла". Шмыгаль отметил, что 15 июня ожидается снятие ограничений на авиаперелеты в Европейском союзе – тогда появится возможность "куда-то летать из Украины".

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина.

Ожидается, что на сегодняшнем заседании Кабинет Министров продлит действие карантина, но снимет некоторые ограничения с 22 мая.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.