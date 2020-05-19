"Велюр" сорвал с власти маски. Власть провалила не карантин – она провалила веру людей в то, что пришли другие – новые, лучшие

Общественный договор больше не работает.

Несправедливость – это был гроб. "Велюр" – это была крышка этого гроба. Реакция Зеленского на "Велюр" была гвоздями, которыми он самолично заколотил гроб и снял карантин.

Карантина давно нет. Это секрет только для Зеленского и Шмыгаля.

Каждый день будут открываться новые и новые типа запрещенные бизнесы, а те, кого не выпустят из карантина, будут платить взятки и все равно работать.

Потому что ночной клуб в самом центре Киева уже гудит, а спортивный клуб и бассейн должен быть закрыт. Потому что залы внутри ресторанов в сердце столицы работают, а по стране типа никому нельзя. Потому что в парикмахерских забиты посетителями все кресла, а на улицах нет практически никого в масках.

Но штрафовать чужих, когда не реагируешь на своих уродов, невозможно. "Велюр" сорвал с власти маски и сорвал людям крышу. Не видеть этого может только слепой. Зеленский, ты слепой?!

И люди, и бизнес массово забили на тебя, твой карантин и твою власть, и вы ничего не сможете уже с этим сделать.

Скоро 22 мая. Клоуны. Поройтесь в штанах – найдите свои яйца. Чтобы не выглядеть окончательными уродами, просто откройте оставшийся бизнес, откройте общественный транспорт и попросите людей беречь себя.

Хотя нет. Даже после этого вы навсегда останется в глазах людей уродами без яиц и совести. К сожалению, единственное, что вы можете объявить 22 мая – это о полном снятии карантина и просьбе соблюдать людей и бизнес нормы защиты и предосторожности.

Горько. Власть провалила не карантин – власть провалила веру людей в то, что пришли другие – новые, лучшие.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора